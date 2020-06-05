Когда Земле придет звездец: Ученые выяснили, что огромный астероид прилетит к Земле в пятницу, 13-го
Ведущий Владимир Торин и миллиардер Игорь Рыбаков говорят с заведующим отделом физики и эволюции звезд института астрономии Российской академии наук Дмитрием Вибе о самых реальных угрозах из космоса
Когда Земле придет звездец: Ученые выяснили, что огромный астероид прилетит к Земле в пятницу, 13-го
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