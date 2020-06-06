6 июня. Объявление Нестора Махно «вне закона», первый номер журнала «Крестьянка», открытие магазина «Детский мир», назначение мэром Москвы Юрия Лужкова
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
6 июня. Объявление Нестора Махно «вне закона», первый номер журнала «Крестьянка», открытие магазина «Детский мир», назначение мэром Москвы Юрия Лужкова
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6 июня. В этот день в разные годы:
1919 год - Нестор Махно объявляется врагом революции.
1922 год - первый номер журнала «Крестьянка».
1957 год - в Москве открывается магазин «Детский мир».
1992 год - мэром Москвы становится Юрий Лужков.