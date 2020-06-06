2020-06-06T01:21:53+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

6 июня. Объявление Нестора Махно «вне закона», первый номер журнала «Крестьянка», открытие магазина «Детский мир», назначение мэром Москвы Юрия Лужкова

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

6 июня. Объявление Нестора Махно «вне закона», первый номер журнала «Крестьянка», открытие магазина «Детский мир», назначение мэром Москвы Юрия Лужкова

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6 июня. В этот день в разные годы:

1919 год - Нестор Махно объявляется врагом революции.

1922 год - первый номер журнала «Крестьянка».

1957 год - в Москве открывается магазин «Детский мир».

1992 год - мэром Москвы становится Юрий Лужков.

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