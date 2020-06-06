Пенсионный фонд раскрыл мошенническую схему с «перерасчетом пенсий», Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными, любимым напитком россиян на самоизоляции стал сидр
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Пенсионный фонд раскрыл мошенническую схему с «перерасчетом пенсий», Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными, любимым напитком россиян на самоизоляции стал сидр
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