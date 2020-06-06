2020-06-06T16:31:37+03:00
What's up, страна!
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19, «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия, Шнуров ответил Валерии насчет «переобувания»

Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения COVID-19, «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия, Шнуров ответил Валерии насчет «переобувания»

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