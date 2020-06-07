7 июня. Образование Ватикана, премьера фильма «Война начинается», Меморандум об Антарктике, появление Ираклия Андроникова на советском телевидении
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
7 июня. Образование Ватикана, премьера фильма «Война начинается», Меморандум об Антарктике, появление Ираклия Андроникова на советском телевидении
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7 июня. В этот день в разные годы:
1929 год - образовано государство Ватикан.
1939 год - премьера фильма Александра Ромма «Война начинается».
1950 год - СССР выступает с Меморандумом об Антарктике.
1954 год - на советском телевидении начинается новая программа с Ираклием Андрониковым.