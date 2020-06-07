7 Июнь 2020 2020-06-06T23:51:56+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

7 июня. Образование Ватикана, премьера фильма «Война начинается», Меморандум об Антарктике, появление Ираклия Андроникова на советском телевидении 00:00 00:00

7 июня. В этот день в разные годы:

1929 год - образовано государство Ватикан.

1939 год - премьера фильма Александра Ромма «Война начинается».

1950 год - СССР выступает с Меморандумом об Антарктике.

1954 год - на советском телевидении начинается новая программа с Ираклием Андрониковым.