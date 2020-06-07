2020-06-07T14:22:55+03:00
What's up, страна!
Игорь ИЗМАЙЛОВ

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений, в США продолжаются беспорядки, меняется порядок медосвидетельствования водителей, украденная «рукопись Пушкина» возможно является подделкой

Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений, в США продолжаются беспорядки, меняется порядок медосвидетельствования водителей, украденная «рукопись Пушкина» возможно является подделкой

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