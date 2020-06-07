Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений, в США продолжаются беспорядки, меняется порядок медосвидетельствования водителей, украденная «рукопись Пушкина» возможно является подделкой
Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений, в США продолжаются беспорядки, меняется порядок медосвидетельствования водителей, украденная «рукопись Пушкина» возможно является подделкой
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