8 июня. Выдача патента на первую стиральную машину, начало суда над правыми эсерами, Парад Победы в Лондоне, премьера фильма «Охотники за привидениями»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
8 июня. Выдача патента на первую стиральную машину, начало суда над правыми эсерами, Парад Победы в Лондоне, премьера фильма «Охотники за привидениями»
8 июня. В этот день в разные годы:
1824 год - изобретатель Ноа Кашинг патентует стиральную машину.
1924 год - начинается судебный процесс по делу правых эсеров.
1946 год - Парад Победы в Лондоне.
1960 год - убийца Льва Троцкого получает Звезду героя Советского Союза в Москве.
1984 год - премьера фильма «Охотники за привидениями».