2020-06-07T23:39:41+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

8 июня. Выдача патента на первую стиральную машину, начало суда над правыми эсерами, Парад Победы в Лондоне, премьера фильма «Охотники за привидениями»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

8 июня. Выдача патента на первую стиральную машину, начало суда над правыми эсерами, Парад Победы в Лондоне, премьера фильма «Охотники за привидениями»

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8 июня. В этот день в разные годы:

1824 год - изобретатель Ноа Кашинг патентует стиральную машину.

1924 год - начинается судебный процесс по делу правых эсеров.

1946 год - Парад Победы в Лондоне.

1960 год - убийца Льва Троцкого получает Звезду героя Советского Союза в Москве.

1984 год - премьера фильма «Охотники за привидениями».

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