Таксисты напряглись: Яндекс показал новое поколение беспилотных машин
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные новости
Таксисты напряглись: Яндекс показал новое поколение беспилотных машин
Главные темы
- Таксисты напряглись: Яндекс показал новое поколение беспилотных машин
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Подводные камни легального рынка красивых автомобильных номеров
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Солнечный удар: какие вещи нельзя оставлять в машине на солнцепеке
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Memento mori! Машины последнего дня
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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