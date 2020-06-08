2020-06-08T11:59:19+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Таксисты напряглись: Яндекс показал новое поколение беспилотных машин

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные новости

Таксисты напряглись: Яндекс показал новое поколение беспилотных машин

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Главные темы

- Таксисты напряглись: Яндекс показал новое поколение беспилотных машин

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Подводные камни легального рынка красивых автомобильных номеров

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Солнечный удар: какие вещи нельзя оставлять в машине на солнцепеке

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Memento mori! Машины последнего дня

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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