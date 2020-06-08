Ученые выявили суперраспространителей COVID-19, москвич открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, в Госдуме предложили ввести минимальную почасовую оплату труда в 150 рублей в час
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Ученые выявили суперраспространителей COVID-19, москвич открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, в Госдуме предложили ввести минимальную почасовую оплату труда в 150 рублей в час
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