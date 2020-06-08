В Нью-Йорке отменили введенный из-за беспорядков комендантский час, падчерицу Ивана Урганта затравили в соцсетях, в Москве откроется первый виртуальный кинорынок Key Buyers Event
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Нью-Йорке отменили введенный из-за беспорядков комендантский час, падчерицу Ивана Урганта затравили в соцсетях, в Москве откроется первый виртуальный кинорынок Key Buyers Event
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