8 Июнь 2020 2020-06-09T00:49:44+03:00

Николай Стариков: Из-за протестов США никуда не исчезнут, доллар не рухнет 00:00 00:00

ЦИТАТЫ ИЗ ЭФИРА

Николай Стариков:

Произошло очередное расставание с иллюзиями в отношении США.

Сегодня США любят только те, кто по долгу службы должен их любить. Кто получает оттуда гранты.

Из-за протестов США никуда не исчезнут, доллар не рухнет.

Наша власть по сравнению с американской очень мягкая.

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