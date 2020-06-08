Николай Стариков: Из-за протестов США никуда не исчезнут, доллар не рухнет
Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают нарушение прав белых в США и жарку шашлыка на Вечном огне в России
Николай Стариков: Из-за протестов США никуда не исчезнут, доллар не рухнет
ЦИТАТЫ ИЗ ЭФИРА
Николай Стариков:
Произошло очередное расставание с иллюзиями в отношении США.
Сегодня США любят только те, кто по долгу службы должен их любить. Кто получает оттуда гранты.
Из-за протестов США никуда не исчезнут, доллар не рухнет.
Наша власть по сравнению с американской очень мягкая.
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