2020-06-09T00:49:44+03:00
По сути дела. Николай Стариков
Владимир ВОРСОБИННиколай СТАРИКОВ

Николай Стариков: Из-за протестов США никуда не исчезнут, доллар не рухнет

Владимир Ворсобин и Николай Стариков обсуждают нарушение прав белых в США и жарку шашлыка на Вечном огне в России

Николай Стариков: Из-за протестов США никуда не исчезнут, доллар не рухнет

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ЦИТАТЫ ИЗ ЭФИРА

Николай Стариков:

Произошло очередное расставание с иллюзиями в отношении США.

Сегодня США любят только те, кто по долгу службы должен их любить. Кто получает оттуда гранты.

Из-за протестов США никуда не исчезнут, доллар не рухнет.

Наша власть по сравнению с американской очень мягкая.

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