8 Июнь 2020 2020-06-09T01:46:41+03:00

Собянин объявил об отмене самоизоляции, в Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда, а Саудовская Аравия отменила нефтяную войну с Россией 00:00 00:00

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