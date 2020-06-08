Собянин объявил об отмене самоизоляции, в Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда, а Саудовская Аравия отменила нефтяную войну с Россией
Сергей Мардан и Мария Баченина подводят информационные итоги дня
Собянин объявил об отмене самоизоляции, в Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда, а Саудовская Аравия отменила нефтяную войну с Россией
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