Мария Захарова: Пока регулярного авиасообщения нет по всему миру, мы 3 месяца проводим спецоперации по возвращению в Россию застрявших за границей
Официальный представитель МИД России в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, как идет возвращение россиян на Родину
Мария Захарова: Пока регулярного авиасообщения нет по всему миру, мы 3 месяца проводим спецоперации по возвращению в Россию застрявших за границей
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