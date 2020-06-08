2020-06-09T01:57:00+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Мария Захарова: Пока регулярного авиасообщения нет по всему миру, мы 3 месяца проводим спецоперации по возвращению в Россию застрявших за границей

Официальный представитель МИД Мария Захарова.Официальный представитель МИД Мария Захарова.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, как идет возвращение россиян на Родину

Мария Захарова: Пока регулярного авиасообщения нет по всему миру, мы 3 месяца проводим спецоперации по возвращению в Россию застрявших за границей

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