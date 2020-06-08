Какие цифровые продукты могут обеспечить жизнеспособность малого бизнеса
Как быть всегда на связи и управлять бизнесом дистанционно, Михаил Антонов обсуждает вместе с директором по работе с малым и средним бизнесом ПАО «ВымпелКом» Максимом Свердловым
Какие цифровые продукты могут обеспечить жизнеспособность малого бизнеса
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