9 Июнь 2020 2020-06-08T21:43:53+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

9 июня. Открытие Нижегородской ярмарки, появление в мультфильме Дональда Дака, смерть актёра Петра Алейникова 00:00 00:00

9 июня. В этот день в разные годы:

1896 год - торжественно открывается Нижегородская ярмарка.

1934 год - первый мультфильм студии Уолта Диснея с участием Дональда Дака.

1965 год - умирает актер Пётр Алейников.

1968 год - первая публикация, осуждающая творчество Владимира Высоцкого.

1959 год - премьера фильма «Последний дюйм».