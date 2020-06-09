9 июня. Открытие Нижегородской ярмарки, появление в мультфильме Дональда Дака, смерть актёра Петра Алейникова
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
9 июня. Открытие Нижегородской ярмарки, появление в мультфильме Дональда Дака, смерть актёра Петра Алейникова
9 июня. В этот день в разные годы:
1896 год - торжественно открывается Нижегородская ярмарка.
1934 год - первый мультфильм студии Уолта Диснея с участием Дональда Дака.
1965 год - умирает актер Пётр Алейников.
1968 год - первая публикация, осуждающая творчество Владимира Высоцкого.
1959 год - премьера фильма «Последний дюйм».