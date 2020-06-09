2020-06-08T21:43:53+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

9 июня. Открытие Нижегородской ярмарки, появление в мультфильме Дональда Дака, смерть актёра Петра Алейникова

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

9 июня. Открытие Нижегородской ярмарки, появление в мультфильме Дональда Дака, смерть актёра Петра Алейникова

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9 июня. В этот день в разные годы:

1896 год - торжественно открывается Нижегородская ярмарка.

1934 год - первый мультфильм студии Уолта Диснея с участием Дональда Дака.

1965 год - умирает актер Пётр Алейников.

1968 год - первая публикация, осуждающая творчество Владимира Высоцкого.

1959 год - премьера фильма «Последний дюйм».

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