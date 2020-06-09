2020-06-09T11:43:25+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Машины учатся стучать на своих водителей. Пока только в России

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают вместе с экспертами главные автомобильные новости

Машины учатся стучать на своих водителей. Пока только в России

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Главные темы:

- Машины учатся стучать на своих водителей. Пока только в России

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Автохлам во дворе. Мешает и занимает парковочное место. Что делать?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Новый KIA XCeed: кроссовер, который не очень-то и кроссовер

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Демобилизованный: Hummer H1

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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