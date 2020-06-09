2020-06-09T14:32:20+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕНВлад КУТУЗОВ

«Наш детский сад вел себя хорошо, поэтому после тихого часа пойдем на прогулку». Москвичи пытаются шутить про снятие ограничений, но радоваться свободе не особо хочется

Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни после карантина и какой она будет, это самая нормальная жизнь

«Наш детский сад вел себя хорошо, поэтому после тихого часа пойдем на прогулку». Москвичи пытаются шутить про снятие ограничений, но радоваться свободе не особо хочется

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Тема: «Наш детский сад вел себя хорошо, поэтому после тихого часа пойдем на прогулку». Москвичи пытаются шутить про снятие ограничений, но радоваться свободе не особо хочется

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Влад КУТУЗОВ
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