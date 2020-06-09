«Наш детский сад вел себя хорошо, поэтому после тихого часа пойдем на прогулку». Москвичи пытаются шутить про снятие ограничений, но радоваться свободе не особо хочется
Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни после карантина и какой она будет, это самая нормальная жизнь
«Наш детский сад вел себя хорошо, поэтому после тихого часа пойдем на прогулку». Москвичи пытаются шутить про снятие ограничений, но радоваться свободе не особо хочется
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