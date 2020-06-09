Владимир Жириновский: Если Ефремов не будет наказан, это вызовет взрыв возмущения. Машину конфисковать и выселить за 100 километров из Москвы!
Артист вечером 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и протаранил курьерский фургон в центре Москвы.
Михаил Антонов обсуждает со слушателями и экспертами, удастся ли знаменитому актеру избежать наказания
Владимир Жириновский: Если Ефремов не будет наказан, это вызовет взрыв возмущения. Машину конфисковать и выселить за 100 километров из Москвы!
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