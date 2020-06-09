Россиян предупредили о 40-градусной жаре, в Москве отменяются режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок, минимальный размер пособия по безработице увеличат на три месяца до 4500 рублей
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Россиян предупредили о 40-градусной жаре, в Москве отменяются режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок, минимальный размер пособия по безработице увеличат на три месяца до 4500 рублей
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