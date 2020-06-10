2020-06-10T00:38:51+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

10 июня. Суд над «салемскими ведьмами», премьера оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера, создание «Союзмультфильма»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

10 июня. Суд над «салемскими ведьмами», премьера оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера, создание «Союзмультфильма»

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10 июня. В этот день в разные годы:

1692 год - к казни приговаривается первая ведьма из Салема.

1865 год - премьера оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера.

1936 год - основан «Союзмультфильм».

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