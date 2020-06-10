10 июня. Суд над «салемскими ведьмами», премьера оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера, создание «Союзмультфильма»
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
10 июня. Суд над «салемскими ведьмами», премьера оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера, создание «Союзмультфильма»
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10 июня. В этот день в разные годы:
1692 год - к казни приговаривается первая ведьма из Салема.
1865 год - премьера оперы «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера.
1936 год - основан «Союзмультфильм».