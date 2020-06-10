2020-06-10T15:12:23+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕНВлад КУТУЗОВ

Звездность, как отягчающее обстоятельство. Что надо менять в системе, чтобы трагедий как с Ефремовым больше не повторялось

Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу. Фото: Роман Канащук/ТАССВнедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу. Фото: Роман Канащук/ТАСС

Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, как ужесточать наказание за вождение в пьяном виде и нужно ли лишать Ефремова звания заслуженного артиста

Звездность, как отягчающее обстоятельство. Что надо менять в системе, чтобы трагедий как с Ефремовым больше не повторялось

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В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Влад КУТУЗОВ
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