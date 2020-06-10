Звездность, как отягчающее обстоятельство. Что надо менять в системе, чтобы трагедий как с Ефремовым больше не повторялось
Внедорожник, за рулем которого находился актер, на большой скорости выехал на встречную полосу. Фото: Роман Канащук/ТАСС
Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, как ужесточать наказание за вождение в пьяном виде и нужно ли лишать Ефремова звания заслуженного артиста
Звездность, как отягчающее обстоятельство. Что надо менять в системе, чтобы трагедий как с Ефремовым больше не повторялось
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