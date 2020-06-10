Ефремова отправили на домашний арест до 9 августа, власти Москвы надеются на подъем экономики уже в августе, отдохнуть в санаториях можно будет только со справкой на COVID-19
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Ефремова отправили на домашний арест до 9 августа, власти Москвы надеются на подъем экономики уже в августе, отдохнуть в санаториях можно будет только со справкой на COVID-19
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.