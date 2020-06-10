2020-06-10T16:43:38+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Москва будет выходить из карантина 2 месяца, прожившую 5 лет в Перинатальном центре девочку передали в приемную семью, пилоты-испытатели корабля SpaceX застряли на МКС на неопределенное время

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Москва будет выходить из карантина 2 месяца, прожившую 5 лет в Перинатальном центре девочку передали в приемную семью, пилоты-испытатели корабля SpaceX застряли на МКС на неопределенное время

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 33.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:32

What's up, страна!

Тема: Москва будет выходить из карантина 2 месяца, прожившую 5 лет в Перинатальном центре девочку передали в приемную семью, пилоты-испытатели корабля SpaceX застряли на МКС на неопределенное время

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Ефремова отправили на домашний арест до 9 августа, власти Москвы надеются на подъем экономики уже в августе, отдохнуть в санаториях можно будет только со справкой на COVID-19

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
9 Июня 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: В США попрощались с убитым при задержании афроамериканцем Джорджем Флойдом, Всемирный банк спрогнозировал рекордный спад мировой экономики, в Новосибирске продавцы и покупатели воюют из-за масок

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
9 Июня 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Путин подписал законопроект о создании единой базы с данными всех жителей страны, а врачи рассказали, как правильно выходить на работу без вреда для здоровья

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
9 Июня 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Россиян предупредили о 40-градусной жаре, в Москве отменяются режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок, минимальный размер пособия по безработице увеличат на три месяца до 4500 рублей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Июня 2020 13:03 - 13:32

What's up, страна!

Тема: В Нью-Йорке отменили введенный из-за беспорядков комендантский час, падчерицу Ивана Урганта затравили в соцсетях, в Москве откроется первый виртуальный кинорынок Key Buyers Event

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Июня 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Ученые выявили суперраспространителей COVID-19, москвич открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, в Госдуме предложили ввести минимальную почасовую оплату труда в 150 рублей в час

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Июня 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Сроки подачи документов для поступления в колледж продлены, украинским активистам платят деньги за акции против Путина, «Комсомольская правда» представила книжку «Тайна смерти Гитлера»

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
7 Июня 2020 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений, в США продолжаются беспорядки, меняется порядок медосвидетельствования водителей, украденная «рукопись Пушкина» возможно является подделкой

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
6 Июня 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Пенсионный фонд раскрыл мошенническую схему с «перерасчетом пенсий», Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными, любимым напитком россиян на самоизоляции стал сидр

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
5 Июня 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Госдеп потребовал от России «убраться с Ближнего Востока», в антикризисный план премьера Мишустина включили новую форму родственно-коммерческих отношений

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня
Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский работали в одном клубе и конфликтовали
Прокурор поручил передать дело Михаила Ефремова в ГУ МВД по Москве
Прокуратура уточнила: Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
В ЦБ назвали пять схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса
14-летний парень построил дом и начал получать предложения о работе со всего мира
Песков заявил, что в России нет олигархов
Матчи Российской Премьер-лиги покажут по федеральному ТВ
Путин обсудил с Эрдоганом восстановление торговых связей и туризма
Средний брак в России длится не больше 21 года
В Кремле объяснили, почему на Парад Победы не пригласили Зеленского
"Вкусно?": В посольстве Украины возмущены рекламой йогурта с Пореченковым
В Италии нашли украденную работу Бэнкси, посвященную теракту в Батаклан
Губернатор Александр Дрозденко: Ленобласть входит в пятерку самых миграционно привлекательных регионов России
1 июля станет выходным днем с сохранением зарплаты
Депутат от партии Порошенко попросил Зеленского создать "грязные бомбы" против России и Венгрии
Сколько можно есть мороженого в жару, рассказал диетолог
В США приступают к третьему финальному этапу исследования вакцины от коронавируса
Пикники и шашлыки в парках Москвы пока под запретом
Турция с 11 июня возобновляет международное авиасообщение