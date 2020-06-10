Москва будет выходить из карантина 2 месяца, прожившую 5 лет в Перинатальном центре девочку передали в приемную семью, пилоты-испытатели корабля SpaceX застряли на МКС на неопределенное время
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Москва будет выходить из карантина 2 месяца, прожившую 5 лет в Перинатальном центре девочку передали в приемную семью, пилоты-испытатели корабля SpaceX застряли на МКС на неопределенное время
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