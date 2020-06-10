Никита Кричевский: В этом году людям начислят меньшие отпускные и больничные из-за режима нерабочих дней
Алексей Иванов и профессор Никита Кричевский обсуждают, как будет восстанавливаться экономика, почему бизнесу сложно получить кредиты и чем опасна экологическая катастрофа в Норильске
Никита Кричевский: В этом году людям начислят меньшие отпускные и больничные из-за режима нерабочих дней
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