2020-06-10T22:57:56+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Как удалось спасти исторический дух и начать развитие сердца русского флота - Кронштадта

Сергей Мардан и Мария Баченина говорят об этом с членом рабочей группы по развитию Кронштадта Ксенией Шойгу

Как удалось спасти исторический дух и начать развитие сердца русского флота - Кронштадта

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В прошлом году общественности был представлен «Остров фортов» - эксперты признали концепцию по улучшению городской среды Кронштадта флагманом развития Санкт-Петербурга.

Амбициозному проекту по реконструкции исполнился год.

Что сделано за это время?

Как на работу повлияла эпидемия коронавируса?

Какое будущее ожидает город-музей?

Расскажет Ксения Шойгу, членом рабочей группы по развитию Кронштадта.

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