Как удалось спасти исторический дух и начать развитие сердца русского флота - Кронштадта
Сергей Мардан и Мария Баченина говорят об этом с членом рабочей группы по развитию Кронштадта Ксенией Шойгу
Как удалось спасти исторический дух и начать развитие сердца русского флота - Кронштадта
В прошлом году общественности был представлен «Остров фортов» - эксперты признали концепцию по улучшению городской среды Кронштадта флагманом развития Санкт-Петербурга.
Амбициозному проекту по реконструкции исполнился год.
Что сделано за это время?
Как на работу повлияла эпидемия коронавируса?
Какое будущее ожидает город-музей?
Расскажет Ксения Шойгу, членом рабочей группы по развитию Кронштадта.