Олег Кашин: Бюджетники - это новый пролетариат. Если они поднимутся, мало не покажется
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают интервью секретаря Совбеза Николая Патрушева, желании Камчатского губернатора провести Парад Победы в другой день и вылезающие подробности про аварию Михаила Ефремова
Олег Кашин: Бюджетники - это новый пролетариат. Если они поднимутся, мало не покажется
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