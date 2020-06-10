Эксперты Почта Банка рассказали, куда надежно вложить свои деньги во время нестабильности рынков
Оказывается, покупка валюты - не самый лучший способ приумножить сбережения
Эксперты Почта Банка рассказали, куда надежно вложить свои деньги во время нестабильности рынков
Эксперты рассказали, как лучше всего защитить свои сбережения. По словам специалистов Почта Банка, для этого отлично подходит покупка золота. Продвинутые инвесторы хранят деньги в слитках, даже не прикасаясь к ним - через специальные биржевые фонды. И если раньше за это нужно было платить большие деньги, то теперь стало доступным для всех.
В Почта Банке отметили, что банк вместе с ВТБ Капитал Инвестиции запустил специальный фонд для инвестиций в благородный металл. Работа с таким инструментом, а не прямая покупка слитков, позволяет не платить НДС в 20 процентов от суммы и управлять деньгами онлайн.
По словам члена правления, директора по продуктам и технологиям Почта Банка Григория Бабаджаняна, лучший защитный актив в периоды нестабильности - золото, поскольку у него есть тенденция к росту. Бабджанян отметил, что проверить это достаточно просто – нужно посмотреть на динамику цен. Так, на фоне пандемии стоимость золота достигла исторического максимума за последние 7 лет.
Как рассказали в инвестиционном фонде «Почта Банк – Золото», чтобы начать зарабатывать, достаточно минимальной суммы в 1000 рублей. Вывести часть денег или все средства можно в любой день без потери накопленного дохода. А если владеть паями фонда больше трех лет, платить подоходный налог не придется. Купить паевой контракт фонда можно как в отделениях Почта Банка, так и онлайн – в мобильном или интернет-банке в разделе «Инвестиции».