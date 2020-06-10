2020-06-10T22:21:33+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Эксперты Почта Банка рассказали, куда надежно вложить свои деньги во время нестабильности рынков

Оказывается, покупка валюты - не самый лучший способ приумножить сбережения

Эксперты Почта Банка рассказали, куда надежно вложить свои деньги во время нестабильности рынков

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Эксперты рассказали, как лучше всего защитить свои сбережения. По словам специалистов Почта Банка, для этого отлично подходит покупка золота. Продвинутые инвесторы хранят деньги в слитках, даже не прикасаясь к ним - через специальные биржевые фонды. И если раньше за это нужно было платить большие деньги, то теперь стало доступным для всех.

В Почта Банке отметили, что банк вместе с ВТБ Капитал Инвестиции запустил специальный фонд для инвестиций в благородный металл. Работа с таким инструментом, а не прямая покупка слитков, позволяет не платить НДС в 20 процентов от суммы и управлять деньгами онлайн.

По словам члена правления, директора по продуктам и технологиям Почта Банка Григория Бабаджаняна, лучший защитный актив в периоды нестабильности - золото, поскольку у него есть тенденция к росту. Бабджанян отметил, что проверить это достаточно просто – нужно посмотреть на динамику цен. Так, на фоне пандемии стоимость золота достигла исторического максимума за последние 7 лет.

Как рассказали в инвестиционном фонде «Почта Банк – Золото», чтобы начать зарабатывать, достаточно минимальной суммы в 1000 рублей. Вывести часть денег или все средства можно в любой день без потери накопленного дохода. А если владеть паями фонда больше трех лет, платить подоходный налог не придется. Купить паевой контракт фонда можно как в отделениях Почта Банка, так и онлайн – в мобильном или интернет-банке в разделе «Инвестиции».

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