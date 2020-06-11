11 июня. Венчание на царствие Василия Шуйского, показ первого цветного отечественного фильма, премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
11 июня. Венчание на царствие Василия Шуйского, показ первого цветного отечественного фильма, премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин»
11 июня. В этот день в разные годы:
1606 год - в Москве проходит венчание на царствие Василия Шуйского - Василия IV.
1936 год - премьера первого цветного отечественного фильма «Груня Корнакова».
1965 год - музыканты группы Битлз становятся кавалерами «Ордена Британской империи».
1982 год - премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин».