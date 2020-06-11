2020-06-11T17:44:43+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

11 июня. Венчание на царствие Василия Шуйского, показ первого цветного отечественного фильма, премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

11 июня. Венчание на царствие Василия Шуйского, показ первого цветного отечественного фильма, премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин»

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11 июня. В этот день в разные годы:

1606 год - в Москве проходит венчание на царствие Василия Шуйского - Василия IV.

1936 год - премьера первого цветного отечественного фильма «Груня Корнакова».

1965 год - музыканты группы Битлз становятся кавалерами «Ордена Британской империи».

1982 год - премьера фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин».

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