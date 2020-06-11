И симпатичен ад. В Бостоне отрубили голову статуе Христофору Колумбу, в Сиэтле захвачены мэрия и центр города, Манхэттен превратился в помойку
Америка сегодня: почему Флойда похоронили, а протесты не утихли? Об этом в подкасте «Взрослые люди» Радио «Комсомольская правда» говорят Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов
И симпатичен ад. В Бостоне отрубили голову статуе Христофору Колумбу, в Сиэтле захвачены мэрия и центр города, Манхэттен превратился в помойку
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