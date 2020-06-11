Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков, в ВОЗе объяснили низкую смертность от коронавируса в России, с 15 июня в Крым можно будет приехать не сдавая тесты на COVID-19
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков, в ВОЗе объяснили низкую смертность от коронавируса в России, с 15 июня в Крым можно будет приехать не сдавая тесты на COVID-19
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