Роспотребнадзор проведет массовое тестирование на антитела к коронавирусу, бывшая чиновница остудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого на машине ребенка, российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Роспотребнадзор проведет массовое тестирование на антитела к коронавирусу, бывшая чиновница остудила 120 тысяч рублей у семьи сбитого на машине ребенка, российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
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