В Росгвардии уволили угрожавшего подкинуть наркотики сотрудника, программа льготной ипотеки под 6,5% может быть расширена, в МИДе заявили о готовности выкупить снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Росгвардии уволили угрожавшего подкинуть наркотики сотрудника, программа льготной ипотеки под 6,5% может быть расширена, в МИДе заявили о готовности выкупить снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
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