12 июня. Переименование Нью-Йорка и Ленинграда, возвращение Петра Кропоткина в Россию, финал конкурса «Московская красавица»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
12 июня. Переименование Нью-Йорка и Ленинграда, возвращение Петра Кропоткина в Россию, финал конкурса «Московская красавица»
12 июня. В этот день в разные годы:
1664 год - город Новый Амстердам переименован в город Нью-Йорк.
1917 год - Пётр Кропоткин возвращается из эмиграции в Россию.
1988 год - финал конкурса «Московская красавица».
1991 год - переименование Ленинграда в Санкт-Петербург.