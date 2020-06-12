2020-06-12T20:59:26+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

12 июня. Переименование Нью-Йорка и Ленинграда, возвращение Петра Кропоткина в Россию, финал конкурса «Московская красавица»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

12 июня. Переименование Нью-Йорка и Ленинграда, возвращение Петра Кропоткина в Россию, финал конкурса «Московская красавица»

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12 июня. В этот день в разные годы:

1664 год - город Новый Амстердам переименован в город Нью-Йорк.

1917 год - Пётр Кропоткин возвращается из эмиграции в Россию.

1988 год - финал конкурса «Московская красавица».

1991 год - переименование Ленинграда в Санкт-Петербург.

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