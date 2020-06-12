Никита Джигурда: Ефремову подсыпали наркотики, которые привели к ДТП
Актер Никита Джигурда.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Эпатажный актер в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что является адвокатом Михаила Ефремова и пообещал на следующей неделе провериться на наркотики в МВД
Никита Джигурда: Ефремову подсыпали наркотики, которые привели к ДТП
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