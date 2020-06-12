2020-06-12T18:42:30+03:00
What's up, страна!
Елена АФОНИНА@radio_kp

США повторяют судьбу Украины, две беженки из Луганска год жили в палатке в лесу в Подмосковье, россияне поверили в желание Билла Гейтса чипировать людей

Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

США повторяют судьбу Украины, две беженки из Луганска год жили в палатке в лесу в Подмосковье, россияне поверили в желание Билла Гейтса чипировать людей

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