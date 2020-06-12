США повторяют судьбу Украины, две беженки из Луганска год жили в палатке в лесу в Подмосковье, россияне поверили в желание Билла Гейтса чипировать людей
Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
США повторяют судьбу Украины, две беженки из Луганска год жили в палатке в лесу в Подмосковье, россияне поверили в желание Билла Гейтса чипировать людей
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