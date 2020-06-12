Нью-Йорк патрулируют отряды русскоязычной самообороны, в Калининграде футболист обварился в камере кипятком и умер, Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Елена Афонина обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Нью-Йорк патрулируют отряды русскоязычной самообороны, в Калининграде футболист обварился в камере кипятком и умер, Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
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