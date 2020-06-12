2020-06-12T21:32:25+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИННадана ФРИДРИХСОНИгорь РЫБАКОВ

Надана Фридрихсон: Я против термина «русское пьянство». Как бухают представители других национальностей, русским людям не снилось и в кошмарных снах

Владимир Торин, Игорь Рыбаков и Надана Фридрихсон в День России говорят, какое будущее будет у нашей страны

Надана Фридрихсон: Я против термина «русское пьянство». Как бухают представители других национальностей, русским людям не снилось и в кошмарных снах

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