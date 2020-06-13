13 Июнь 2020 2020-06-12T21:04:15+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

13 июня. Создание Совкино, открытие месторождения якутских алмазов, публикация документов о вмешательстве США в войну во Вьетнаме, гибель Дина Рида 00:00 00:00

13 июня. В этот день в разные годы:

1924 год - создается Совкино.

1955 год - сообщение об открытии алмазного месторождения в Якутии - кимберлитовой трубки "Мир".

1971 год - газета "The New York Times" начинают публиковать документы о вмешательстве Пентагона во вьетнамскую войну.

1986 год - гибель певца и актера Дина Рида.

1970 год - британский хит-парад возглавила композиция In the Summertime группы Mungo Jerry.