2020-06-12T21:04:15+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

13 июня. Создание Совкино, открытие месторождения якутских алмазов, публикация документов о вмешательстве США в войну во Вьетнаме, гибель Дина Рида

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

13 июня. Создание Совкино, открытие месторождения якутских алмазов, публикация документов о вмешательстве США в войну во Вьетнаме, гибель Дина Рида

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13 июня. В этот день в разные годы:

1924 год - создается Совкино.

1955 год - сообщение об открытии алмазного месторождения в Якутии - кимберлитовой трубки "Мир".

1971 год - газета "The New York Times" начинают публиковать документы о вмешательстве Пентагона во вьетнамскую войну.

1986 год - гибель певца и актера Дина Рида.

1970 год - британский хит-парад возглавила композиция In the Summertime группы Mungo Jerry.

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