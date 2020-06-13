Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова через видео, читатели «КП» собрали деньги и нашли дом для живших в лесу беженок из Луганска, в Москве за ночь выпало почти 30% месячной нормы осадков
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова через видео, читатели «КП» собрали деньги и нашли дом для живших в лесу беженок из Луганска, в Москве за ночь выпало почти 30% месячной нормы осадков
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