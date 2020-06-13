13 Июнь 2020 2020-06-13T15:04:17+03:00

Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова через видео, читатели «КП» собрали деньги и нашли дом для живших в лесу беженок из Луганска, в Москве за ночь выпало почти 30% месячной нормы осадков 00:00 00:00

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