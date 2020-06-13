Заболеваемость COVID-19 в Екатеринбурге вышла на плато, смертность в России в апреле 2020 года оказалась на 2,9% меньше, чем годом ранее, в Росстате рассказали о заработках россиян
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Заболеваемость COVID-19 в Екатеринбурге вышла на плато, смертность в России в апреле 2020 года оказалась на 2,9% меньше, чем годом ранее, в Росстате рассказали о заработках россиян
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