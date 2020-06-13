13 Июнь 2020 2020-06-13T15:39:10+03:00

Заболеваемость COVID-19 в Екатеринбурге вышла на плато, смертность в России в апреле 2020 года оказалась на 2,9% меньше, чем годом ранее, в Росстате рассказали о заработках россиян 00:00 00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM, ставьте хорошие оценки и пишите отзывы. Нам это очень важно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.