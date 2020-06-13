13 Июнь 2020 2020-06-13T16:24:10+03:00

Bloomberg предсказал США «баксоапокалипсис», МВД сообщило о сокращении числа преступлений на фоне изоляции, Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из Калининграда 00:00 00:00

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