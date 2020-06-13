2020-06-13T20:23:15+03:00
Право имею
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

«Я не удивлюсь, если Ефремова в ближайшее время положат в больницу». Адвокат рассказал, как артист легко может уйти от ответственности

В эфире Радио «Комсомольская правда» адвокат Леонид Ольшанский прокомментировал видеообращение Ефремова, а также рассказал, как можно развалить дело

«Я не удивлюсь, если Ефремова в ближайшее время положат в больницу». Адвокат рассказал, как артист легко может уйти от ответственности

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, пишите комментарии, ставьте оценки и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 43.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 16:03 - 17:02

Право имею

Тема: «Я не удивлюсь, если Ефремова в ближайшее время положат в больницу». Адвокат рассказал, как артист легко может уйти от ответственности

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Леонид ОЛЬШАНСКИЙ
07:30
21:30
6 Июня 2020 16:03 - 17:02

Право имею

Тема: Нужно ли вступать в СНТ, если там купили дачу, как отменить пожизненную ренту и вернуть деньги с авиакомпании, если поездка не состоялась

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ

В гостях: Леонид ОЛЬШАНСКИЙ
07:30
21:30
16 Мая 2020 16:03 - 17:02

Право имею

Тема: Как не нарваться на штраф из-за «масочного режима»: Обязательно ли надевать перчатки и что делать, когда не можешь показать пропуск

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ

В гостях: Леонид ОЛЬШАНСКИЙ
07:30
21:30
25 Февраля 2020 11:03 - 11:45

Право имею

Тема: Налоги, регистрация и закрытие ИП, электронные трудовые книжки... Разбираемся со всеми юридическими нюансами ведения своего бизнеса

В студии: Михаил АНТОНОВ

В гостях: Виктория ШЕРГИНА
07:30
21:30
24 Декабря 2019 11:03 - 11:54

Право имею

Тема: Звёздный адвокат Сергей Жорин: Лолита нашла эротическую переписку своего бывшего на своём компьютере. В суде он доказывал, что это общение с деловыми партнерами

В студии: Михаил АНТОНОВ

В гостях: Сергей ЖОРИН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Агентство Moody`s повысило суверенный рейтинг Украины до "B3", прогноз стабильный
В Лондоне протесты закончились столкновениями между футбольными фанатами, активистами и полицией
Сергей Лавров и Сергей Шойгу посетят Турцию для консультаций по региональной проблематике
"Сельта" Федора Смолова проиграла "Вильярреалу" 0:1 в чемпионате Испании
В Пекине проведут поголовное тестирование на коронавирус на рынке "Синьфади"
Трамп рассказал о «самой быстрой» гиперзвуковой ракете с точностью поражения до 35,5 см
В Китае взорвался бензовоз: погибло 12 человек
Пригожин под новыми санкциями США
С 1 июля российским пенсионерам дадут новые льготы
«Валят толпы неадекватов»: Девушку российского хоккеиста затравили после инцидента с Ефремовым в баре
Ростуризм рассказал о готовности других стран принимать россиян
В Париже акции против полицейского беспредела превратились в массовые беспорядки
Трамп пообещал, что США закончат «эру бесконечных войн»
«Ему не нужен нарколог»: адвокат Михаила Ефремова отреагировала на сообщения о «ломке» у актера
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель в России
«Любой имеет право на прощение»: Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова
В Китае провели успешное испытание вакцины от коронавируса
Михаилу Ефремову не дают извиниться перед семьей погибшего, заявила адвокат
«Правительство стремилось уничтожить всех»: Анджела Дэвис рассказала о структурном расизме в США