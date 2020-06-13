«Я не удивлюсь, если Ефремова в ближайшее время положат в больницу». Адвокат рассказал, как артист легко может уйти от ответственности
В эфире Радио «Комсомольская правда» адвокат Леонид Ольшанский прокомментировал видеообращение Ефремова, а также рассказал, как можно развалить дело
«Я не удивлюсь, если Ефремова в ближайшее время положат в больницу». Адвокат рассказал, как артист легко может уйти от ответственности
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