14 июня. Появление звездно-полосатого флага США, восстание на броненосце «Потемкин» и премьера фильма «Красная жара»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
14 июня. Появление звездно-полосатого флага США, восстание на броненосце «Потемкин» и премьера фильма «Красная жара»
14 июня. В этот день в разные годы:
1777 год. Конгресс принимает звездно-полосатый флаг США.
1905 год. Восстание на броненосце «Потемкин».
1988 год. Премьера фильма «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером.
1989 год. Американский релиз альбома «Radio Silence» Бориса Гребенщикова в США.