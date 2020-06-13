2020-06-14T02:34:23+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

14 июня. Появление звездно-полосатого флага США, восстание на броненосце «Потемкин» и премьера фильма «Красная жара»

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

14 июня. Появление звездно-полосатого флага США, восстание на броненосце «Потемкин» и премьера фильма «Красная жара»

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14 июня. В этот день в разные годы:

1777 год. Конгресс принимает звездно-полосатый флаг США.

1905 год. Восстание на броненосце «Потемкин».

1988 год. Премьера фильма «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером.

1989 год. Американский релиз альбома «Radio Silence» Бориса Гребенщикова в США.

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