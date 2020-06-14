2020-06-14T12:30:48+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Более трети школьников во время самоизоляции сидели за компьютерами по семь часов в день

Обсуждаем всё, что касается детейОбсуждаем всё, что касается детей

Александр Милкус и Дарья Завгородняя вместе с биофизиком Олегом Григорьевым и профессором Марией Степановой обсуждают, как самоизоляция и «удалёнка» сказались на здоровье детей

Более трети школьников во время самоизоляции сидели за компьютерами по семь часов в день

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Эксперты в студии:

- председатель российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев;

- заведующая лабораторией гигиены воспитания и обучения НИИ гигиены охраны здоровья детей и подростков Мария Степанова.

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