В России отменили банковский роуминг, храм ВС России освятил патриарх Кирилл, сегодня 25 лет с захвата заложников в Буденновске, в США продолжаются беспорядки
Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В России отменили банковский роуминг, храм ВС России освятил патриарх Кирилл, сегодня 25 лет с захвата заложников в Буденновске, в США продолжаются беспорядки
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