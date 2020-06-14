2020-06-14T14:09:04+03:00
What's up, страна!
Игорь ИЗМАЙЛОВ

В России отменили банковский роуминг, храм ВС России освятил патриарх Кирилл, сегодня 25 лет с захвата заложников в Буденновске, в США продолжаются беспорядки

Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В России отменили банковский роуминг, храм ВС России освятил патриарх Кирилл, сегодня 25 лет с захвата заложников в Буденновске, в США продолжаются беспорядки

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