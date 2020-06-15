2020-06-16T01:31:44+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

15 июня. Арест участников «самолетного дела», гастроли Адриано Челентано в Советском Союзе, премьера мультфильма «Король Лев»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

15 июня. Арест участников «самолетного дела», гастроли Адриано Челентано в Советском Союзе, премьера мультфильма «Король Лев»

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15 июня. В этот день в разные годы:

1970 год - арест участников так называемого «самолетного дела» в Москве.

1985 год - в Эрмитаже обливают серной кислотой «Данаю» Рембрандта.

1987 год - Адриано Челентано прилетает на гастроли в Советский Союз.

1994 год - премьера мультфильма «Король Лев».

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