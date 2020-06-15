15 июня. Арест участников «самолетного дела», гастроли Адриано Челентано в Советском Союзе, премьера мультфильма «Король Лев»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
15 июня. Арест участников «самолетного дела», гастроли Адриано Челентано в Советском Союзе, премьера мультфильма «Король Лев»
15 июня. В этот день в разные годы:
1970 год - арест участников так называемого «самолетного дела» в Москве.
1985 год - в Эрмитаже обливают серной кислотой «Данаю» Рембрандта.
1987 год - Адриано Челентано прилетает на гастроли в Советский Союз.
1994 год - премьера мультфильма «Король Лев».