15 Июнь 2020 2020-06-16T01:31:44+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

15 июня. Арест участников «самолетного дела», гастроли Адриано Челентано в Советском Союзе, премьера мультфильма «Король Лев» 00:00 00:00

15 июня. В этот день в разные годы:

1970 год - арест участников так называемого «самолетного дела» в Москве.

1985 год - в Эрмитаже обливают серной кислотой «Данаю» Рембрандта.

1987 год - Адриано Челентано прилетает на гастроли в Советский Союз.

1994 год - премьера мультфильма «Король Лев».