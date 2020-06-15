Мы опять всё сделали не так. В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции
Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают с экспертами, выходит ли Россия из эпидемии и насколько искренен был Михаил Ефремов в своих извинениях перед семьей сбитого им Сергея Захарова
Мы опять всё сделали не так. В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции
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