2020-06-15T12:40:55+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕНВлад КУТУЗОВ

Мы опять всё сделали не так. В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции

Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают с экспертами, выходит ли Россия из эпидемии и насколько искренен был Михаил Ефремов в своих извинениях перед семьей сбитого им Сергея Захарова

Мы опять всё сделали не так. В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции

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