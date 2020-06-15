2020-06-15T14:43:10+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВА

Актер Андрей Соколов: Вынужденный отдых оказался опасной штукой. Начинает нравиться

Андрей Соколов в гостях у Радио «Комсомольская правда».Андрей Соколов в гостях у Радио «Комсомольская правда».Фото: Олег ЗОЛОТО

Народный артист России рассказывает о том, как прожил самоизоляцию, есть ли у него сейчас дама сердца, не боялся ли общаться с экстрасенсами и почему не боится летать в экзотические страны

Актер Андрей Соколов: Вынужденный отдых оказался опасной штукой. Начинает нравиться

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