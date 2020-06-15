Актер Андрей Соколов: Вынужденный отдых оказался опасной штукой. Начинает нравиться
Народный артист России рассказывает о том, как прожил самоизоляцию, есть ли у него сейчас дама сердца, не боялся ли общаться с экстрасенсами и почему не боится летать в экзотические страны
Актер Андрей Соколов: Вынужденный отдых оказался опасной штукой. Начинает нравиться
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