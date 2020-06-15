2020-06-15T16:28:07+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Врачи выяснили, что переболевших коронавирусом знобит даже после выздоровления, россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса, Крым готовится начать курортный сезон с 1 июля

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Врачи выяснили, что переболевших коронавирусом знобит даже после выздоровления, россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса, Крым готовится начать курортный сезон с 1 июля

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