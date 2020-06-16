16 июня. Регистрация торговой марки Пепси-Кола, открытие всесоюзного лагеря «Артек», полет Валентины Терешковой в космос
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
16 июня. Регистрация торговой марки Пепси-Кола, открытие всесоюзного лагеря «Артек», полет Валентины Терешковой в космос
16 июня. В этот день в разные годы:
1903 год - в США региструют торговую марку Пепси-Кола.
1925 год - в Крыму открывается всесоюзный лагерь «Артек».
1963 год - полет Валентины Терешковой в космос.