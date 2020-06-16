2020-06-16T01:45:06+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

16 июня. Регистрация торговой марки Пепси-Кола, открытие всесоюзного лагеря «Артек», полет Валентины Терешковой в космос

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

16 июня. Регистрация торговой марки Пепси-Кола, открытие всесоюзного лагеря «Артек», полет Валентины Терешковой в космос

00:00
00:00

16 июня. В этот день в разные годы:

1903 год - в США региструют торговую марку Пепси-Кола.

1925 год - в Крыму открывается всесоюзный лагерь «Артек».

1963 год - полет Валентины Терешковой в космос.

Скачать передачу [mp3, 20.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Американские ученые: К сентябрю в США от коронавируса могут умереть более 200 тысяч человек
КНДР собирается ввести войска в демилитаризованную зону
МИД России: Приговор Уилану не слишком суров, в США шпион получил бы больше
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило восемь миллионов
13 городов России из-за коронавируса отменили Парад Победы
В МИД России высказались об очередных антироссийских выходках на Украине
Коронавирус в Москве, последние новости на 16 июня 2020: почти 70 литров плазмы с антителами, открытие музеев и стоматологических клиник
Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте не находился в розыске
При обыске в квартире стрелка с Ленинского проспекта нашли экстремистские материалы
В Москве скончались еще 52 пациента с коронавирусом
Трамп пообещал подписать указ о реформе американской полиции 16 июня
Стали известны сроки начала производства вакцины от коронавируса в России
Коллектив "Современника" призвал проявить великодушие к Михаилу Ефремову
Найдено тело пилота американского истребителя, упавшего в Северное море
WSJ сообщила о задолженности турецких компаний перед «Газпромом» в размере 2 млрд долларов
Названа новая дата церемонии вручения премии «Оскар-2021»